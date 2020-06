Il presidente del Torino, Cairo ha rifiutato le ultime due offerte arrivate da Inter e Monaco per l'attaccante Belotti. Che in precedenza aveva attirato l'interesse di Fiorentina, Napoli, Atletico Madrid, Everton, West Ham e Manchester United. Sempre secondo Tuttosport, il nuovo ds Vagnati ha avuto il via libera da Cairo per cominciare a spianare la strada verso il prolungamento di contratto, con adeguamento di stipendio rispetto all'attuale ingaggio di un milione e 700mila euro a stagione più bonus che scade nel giugno del 2022. Ovviamente tutto dipende dalla salvezza: con un Toro in serie B, Belotti non resterà e con lui neppure Sirigu.