È cominciata alle 18.15 l'esperienza di Moreno Longo sulla panchina del Torino. Dopo la conferenza stampa di presentazione ai media, il neo tecnico granata ha diretto una sessione equamente suddivisa tra parte atletica e lavoro tecnico. Con lui in campo il vice allenatore Dario Migliaccio e il preparatore atletico Paolo Nava. Allenamento personalizzato per Ansaldi, Baselli, Verdi e Zaza. Il programma di domani prevede due allenamenti: porte aperte per i tifosi a partire dalle 15.