L'esperienza al Torino di Daniele Baselli è quasi giunta al termine: il suo passaggio al Cagliari dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Ma il numero 8 granata non sarà l'unico centrocampista a lasciare il Toro: è vicino alla cessione anche Ben Kone.



L'ex Primavera ha trovato l'accordo con il Vicenza dove si trasferirà con la formula del prestito per giocare con maggiore continuità e accumulare esperienza prima di far ritorno alla base.