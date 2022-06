L'Inter non sarebbe l'unica grande del calcio italiano ad aver posato i propri occhi su Gleison Bremer: secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, anche la Juventus starebbe pensando al difensore brasiliano del Torino per rinforzare il proprio pacchetto arretrato.



Per il club bianconero Bremer sarebbe l'eventuale sostituto di De Ligt, in caso di partenza dell'olandese. I primi contatti, per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione, sarebbero già stati avviati. Il Torino e la Juventus hanno inoltre in ballo la trattativa per Rolando Mandragora, rientrato al club bianconero dopo la fine del prestito e in mancato riscatto da parte dei granata che vorrebbero sì acquistarlo ma a cifre inferiori rispetto a quelle richieste dal ds Cherubini.