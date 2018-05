Come è ormai noto da diverso tempo, tra i giocatori nel mirino del Torino per la prossima stagione c'è l'esterno Diego Laxalt. L'uruguaiano non è però l'unico calciatore del Genoa che i dirigenti granata stanno tenendo sotto osservazione: per rinforzare la difesa di Walter Mazzarri in casa Toro si sta valutando anche Armando Izzo.



Per il momento sono stati fatti solamente alcuni sondaggi per il centrale rossoblù ma, con Nicolas Burdisso ai saluti e Kevin Bonifazi che potrebbe essere ceduto in prestito, il Torino ha bisogno di almeno due nuovi difensori centrali per il prossimo campionato: tutto lascia quindi presagire che la trattativa per Izzo proseguirà.