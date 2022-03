L'inaspettata sconfitta dell'Italia contro la Macedonia del Nord ha spento il sogno mondiale di Andrea Belotti. Il Gallo non è però l'unico calciatore del Torino ad aver visto andare in frantumi il sogno di partecipare alla Coppa del Mondo in Qatar: anche David Zima e la sua Repubblica Ceca sono infatti stati eliminati alle semifinali dei playoff.



La Repubblica Ceca ha perso 1-0 ai tempi supplementari contro la Svezia, Zima è rimasto in campo per tutti i 120 minuti di partita.