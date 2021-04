Le parole pronunciate dal procuratore di Ricardo Rodriguez, Haroon Masoodi, hanno fatto scoppiare un piccolo caso al Torino. La rottura tra il terzino e la società granata è evidente e a fine anno il calciatore sarà ceduto. Rodriguez non è però l'unico calciatore granata che certamente andrà via.



Nella lista dei sicuri partenti ci sono anche Nicolas Nkoulou, il cui contratto scadrà a fine stagione e partirà dunque a parametro zero. Torneranno invece alla Sampdoria Nicola Murru e Federico Bonazzoli: entrambi sono arrivati la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto ma non hanno convinto.