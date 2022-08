Peer Schuurs è sempre più vicino al Torino ma, anche se la trattativa con l'Ajax dovesse andare a buon fine, non sarà l'unico difensore che arriverà sotto la Mole in questa sessione di mercato: Ivan Juric aspetta infatti due difensori.



I due innesti sono resi necessari dal fatto che Gleison Bremer è già stato ceduto e Armando Izzo è in partenza: il centrale napoletano non rientra più nei piani della società ed è di fatto stato messo ai margini della squadra.