Ci sono importanti novità in casa Torino per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo del contratto di Wilfried Singo: il presidente granata, Urbano Cairo, ha infatti avviato di persona i contatti con il procuratore del terzino, Maxime Nana per trovare al più presto un accordo.



Il contratto di Singo scadrà nel 2024 ma in casa Torino si vorrebbe prolungarlo al più presto per non essere poi costretti a cederlo a titolo la prossima estate a cifre inferiori al suo valore. Domenica Maxime Nana era allo stadio Olimpico Grande Torino ad assistere alla partita contro il Napoli e ha lasciato l'impianto in auto insieme al presidente granata, Urbano Cairo.