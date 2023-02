Nikola Vlasic sarà costretto a saltare il derby di questa sera a causa di un infortunio muscolare che lo tormenta da giorni. Il trequartista nei prossimi giorni di sottoporrà a nuovi esami strumentali per valutare meglio le sue condizioni e per valutare i tempi di recuperi.



Juric spera che lo stop di Vlasic non sia troppo lungo anche perché Vlasic è un giocatore ritenuto molto importante per il Torino.