Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Pietro Pellegri nella partita di sabato del Torino contro la Salernitana è a rischio a causa di un problema muscolare occorso all'attaccante.



Per l'attaccante questa non è stata finora una stagione fortunata, sia al Milan nella prima parte di stagione che al Torino nella seconda ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che non gli hanno permesso di essere protagonista in campo come avrebbe voluto.