Brutte notizie in casa Torino: il difensore Koffi Djidji ha accusato un nuovo problema muscolare che lo costringerà a restare ai box per alcune settimane. Sabato, alla ripresa del campionato, il centrale francese non potrà quindi essere a disposizione di Ivan Juric.



Non è un periodo fortunato per Djidji che era già stato costretto a lasciare il campo prima del previsto nella partita contro l'Inter.