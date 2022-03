Il Torino è tornato ad allenarsi il giorno dopo la partita pareggiata con l'Inter. Questo è il report ufficiale del club granata: "Gli esami cui è stato sottoposto Koffi Djidji, uscito anzitempo ieri sera, hanno evidenziato un edema alla coscia sinistra e una contusione alla spalla destra da rivalutare nei prossimi giorni. In gruppo Seck e Zima dopo la sindrome influenzale; assente Zaza post febbre che gli ha impedito d’essere a disposizione contro l’Inter. In programma esami di controllo a Pellegri per gli esiti di un trauma al ginocchio sinistro. Domani in calendario una seduta di allenamento.