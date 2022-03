Il Torino attende notizie dalla Croazia riguardo a Josip Brekalo. L'attaccante, dopo aver raggiunto il ritiro della propria nazionale, era risultato positivo al Covid e per questo motivo ora si trova in isolamento a Zagabria.



Nella giornata di ieri Brekalo ha svolto un nuovo tampone e nelle prossime ore è atteso l'esito: in caso di negatività non rientrerà comunque a Torino ma si aggregherà al ritiro della propria nazionale.