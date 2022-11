Dopo aver firmato il rinnovo del contratto fino al 2025, Davide Vagnati ha iniziato a pensare al futuro del Torino e per la prossima estate ha già messo nel mirino un giocatore: M'Bala Nzola.



L'attaccante francese è in scadenza di contratto con lo Spezia e, se non dovesse rinnovare, a fine stagione sarebbe disponibile a parametro zero. Il Torino lo sta tenendo sotto osservazione, anche perché, per caratteristiche, Nzola sarebbe il terminale offensivo perfetto per il 3-4-2-1 di Ivan Juric.