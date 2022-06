Se dipendesse da Rolando Mandragora nella prossima stagione il centrocampista napoletano giocherebbe ancora nel Torino. La società granata è infatti la prima scelta per il regista e per questo motivo la trattativa con la Fiorentina non è ancora giunta al termine.



Il Torino però non è riuscito a trovare un accordo con la Juventus per permettere a Mandragora di restare sotto la Mole: se l'intesa non dovesse arrivare, il centrocampista si trasferirebbe allora proprio alla Fiorentina.