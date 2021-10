Rolando Mandragora e Tommaso Pobega sono gli osservati speciali di Ivan Juric in questi giorni al Filadelfia. I due centrocampisti del Torino, nella giornata di ieri, non hanno potuto allenarsi con i propri compagni di squadra a causa di alcuni problemi fisici (un fastidio al ginocchio per Mandragora, uno muscolare per Pobega).



Gli infortuni di entrambi sembrano essere di lieve entità ma la prudenza è d'obbligo: Ivan Juric spera di avere notizie positive da entrambi al più presto possibile.