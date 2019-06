Inizia a muoversi il Torino per due obiettivi: i granata, infatti, hanno intavolato alcuni discorsi con il Napoli per un doppio colpo. Per l'attacco piace Simone Verdi, reduce da una stagione deludente e in cerca di riscatto. Per la fascia, invece, occhi su Mario Rui, seguito anche dal Milan. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, De Laurentiis non è disposto a lasciare andare i suoi giocatori in prestito con diritto di riscatto. La valutazione dell'ex attaccante del Bologna è di 25 milioni, quella dell'ex Empoli di 18. Cifre troppo alte per il Toro, che nelle prossime settimane proverà a trovare una soluzione.