Nel taccuino del dt del Torino, Davide Vagnati, alla voce portiere, c'è anche il nome di Alex Meret. L'estremo difensore al Napoli non sta trovando spazio, dove è chiuso da David Ospina, e a fine stagione potrebbe cambiare squadra per poter giocare con maggiore continuità.



Il Torino aveva cercato Meret già nell'estate del 2020, la trattativa poi si eclissò perché Salvatore Sirigu decise di restare in granata e a quel punto il dt Vaganti abbandonò ogni pista per altri portieri.