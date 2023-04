Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, si sta già muovendo per costruire la squadra del prossimo anno: tra i vari giocatori sotto osservazione c'è anche il difensore Bruno Amione.



Classe 2022, argentino, Amione è di proprietà del Verona ma è in prestito alla Sampdoria. Ivan Juric lo conosce bene, avendolo allenato nella stagione 2020/2021 proprio al Verona, anche se in quella stagione Amione è sceso in campo solamente in due occasioni, entrambe in Coppa Italia.