Il Torino ha messo nel mirino per la prossima stagione Fabiano Parisi. Ieri pomeriggio il dt granata, Davide Vagnati, era presente insieme al suo braccio destro Emiliano Moretti sugli spalti dell'U-Power Stadium per assistere da vicino alla partita tra il Monza e appunto l'Empoli.



Gli occhi dei due dirigenti del Torino erano puntati proprio su Parisi, terzino classe 2000 che in estate lascerà l'Empoli, come ha annunciato il suo procuratore negli scorsi giorni.