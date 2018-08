Simone Edera resterà al Torino o sarà ceduto in prestito? Fra poche questo interrogativo troverà una risposta definitiva. Walter Mazzarri vorrebbe tenere l'attaccante classe 1997 ma in granata potrebbe non trovare molto spazio, per questo motivo i dirigenti granata stanno ora valutando un'offerta arrivata dal Parma.



La società emiliana ha infatti richiesto in prestito Edera. Il Torino e lo stesso calciatore stanno ora valutando il da farsi, se alla fine l'affare dovesse concretizzarsi per l'attaccante sarebbe un ritorno a Parma visto che ha già vestito la maglia dei crociati due anni fa, nel campionato di serie C.