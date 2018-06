Simone Edera potrebbe tornare al Parma. La società emiliana ha infatti messo nel mirino l'attaccante esterno del Torino, che nell'ultima stagione si è messo in luce nel campionato di serie A finendo anche nel mirino del Napoli.



La società crociata ha richiesto il calciatore classe 1997 in prestito: una formula, questa, gradita ai dirigenti granata che credono nelle potenzialità di Edera e non vogliono privarsi a titolo definitivo del giocatore, ma sono disposti a cederlo in prestito in modo che possa giocare con maggiore continuità. Se la trattativa dovesse andare a buon fine per l'attaccante si tratterebbe di un ritorno al Parma, visto che già indossato la casacca crociata nella stagione 2016/2017, quella terminata con la promozione in serie B.