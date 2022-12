Prima dell’infortunio Pasquale Mazzocchi era un intoccabile della Salernitana: nella seconda parte della stagione scorsa è stato tra i protagonisti della salvezza, quest’anno le ha giocate tutte da titolare - qualcuna anche con la fascia da capitano - fino all’infortunio: il legamento crociato ha fatto crac e arrivederci al 2023.



IL TORO - I riflettori del mercato si sono spenti, eppure c’è un club che nonostante l’infortunio è deciso a puntare su di lui. Il Torino ha fatto una prima offerta alla Salernitana per provare a prendere Mazzocchi già a gennaio. I ds dei due club sono in contatto: trattano, parlano, e nell’affare potrebbe rientrare anche Berisha (la Salernitana cerca un portiere dopo il ko di Sepe).



RETROSCENA - Chi invece si era mosso direttamente con il presidente Iervolino era stato il Napoli, che prima dell’infortunio del ragazzo ci stava pensando come vice Di Lorenzo. Primi contatti esplorativi, poi quel maledetto crociato è saltato e i discorsi non sono stati più approfonditi.



RITORNO IN CAMPO - Oggi Mazzocchi sta bene. È determinato a tornare in campo e presto potrebbe vedere la luce dopo l’operazione del mese scorso: la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 21 gennaio, giorno di Salernitana-Napoli. Non una partita banale. Lì il giocatore spera di rientrare tra i convocati, per andare almeno in panchina. Mazzocchi vuole tornare a volare sulla fascia destra, i riflettori del mercato sono pronti a riaccendersi.