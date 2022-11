Pietro Pellegri spera di poter essere a disposizione per la partita di domani sera contro la Sampdoria. Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante, dopo l'infortunio alla caviglia subito pochi secondi dopo il calcio d'inizio di Bologna-Torino, hanno fortunatamente escluso lesioni: solamente una distorsione per il numero 11.



La sua presenza in campo domani sera è ancora in dubbio, tutto dipenderà dall'allenamento odierno, nel quale Pellegri proverà a testare le condizioni dell'articolazione.