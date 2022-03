Josip Brekalo dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Ivan Juric per la partita di sabato del Torino contro la Salernitana. La conferma della sua presenza la si avrà entro questa sera: l'attaccante croato, infatti, oggi deve sostenere la visita di idoneità obbligatoria per i calciatori che hanno avuto il Covid.



Brekalo è risultato positivo al tampone mentre si trovava nel ritiro della propria nazionale, martedì il tampone a cui si è sottoposto è risultato negativo: oggi l'ultimo test prima di tornare in campo.