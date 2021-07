Terminato il ritiro a Santa Cristina Valgardena, il Torino è immediatamente partito alla volta della Francia dove questo pomeriggio affronterà in amichevole il Rennes.



Si tratta della prima amichevole di spessore del Torino in questo precampionato, dopo che la sfida contro il Bochum è saltata a causa della positività al Covid di un calciatore della formazione tedesca. Il calcio d'inizio di Rennes-Torino è fissato per le ore 18.00.