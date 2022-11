Dopo due settimane di riposo, i giocatori del Torino sono quest'oggi attesi al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti. La squadra granata lavorerà per una decina di giorni nel proprio centro di allenamento, poi parità alla volta della Spagna per due settimane di ritiro.



Prima della ripresa del campionato il Torino scenderà in campo anche in quattro amichevoli che verranno giocate tutte nel mese di dicembre.