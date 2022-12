Dopo la conclusione del ritiro in Spagna, a San Pedro del Pinatar, il Torino quest'oggi tornerà ad allenarsi al Filadelfia. Ivan Juric avrà a disposizione anche Ricardo Rodriguez, che non ha partecipato al ritiro spagnolo perché ha avuto a disposizione qualche giorno di vacanza dopo il Mondiale.



Non ci sarà invece Nikola Vlasic, che fino sabato è stato impegnato nella finale per il terzo posto con la sua Croazia e ora può godere di qualche giorno di vacanza.