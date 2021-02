Dopo la nuova positività al Covid riscontrata ieri in un calciatore del Torino (l'ottavo nell'ultima settimana), quest'oggi l'intero gruppo si sottoporrà a un nuovo giro di tamponi, che verranno effettuati nel tardo pomeriggio. L'esito dei nuovi test molecolari è atteso per domani mattina.



Nel frattempo la squadra di Davide Nicola non potrà ancora allenarsi al Filadelfia, i giocatori dovranno restare in isolamento nelle proprie abitazioni e continueranno ad allenarsi tra le mura domestiche.