Dopo aver lavorato per una decina di giorni con solo metà squadra al completo,, Ivan Juric da domani potrà invece finalmente ritrovare tutti i suoi giocatori. Quest'oggi torneranno infatti a Torino anche gli ultimi calciatori che in questi giorni sono stati impegnati con le rispettive nazionali.



Ricordiamo che in totale erano 14 i giocatori del Torino che sono stati convocati dai rispettivi commissari tecnici.