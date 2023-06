Il Torino non eserciterà l'opzione per il riscatto di Aleksey Miranchuk. Oggi scadono i termini per acquistare a titolo definitivo il trequartista russo dall'Atalanta a 9,5 milioni più bonus: una cifra concordata un anno tra le due società ma ritenuta eccessiva da parte della società granata.



I discorsi tra Torino e Atalanta non sono però ancora chiusi: Urbano Cairo vorrebbe infatti accontentare Ivan Juric e sta cercando di trovare un accordo con la società bergamasca a cifre più basse.