Nikola Vlasic sarà tra i protagonisti quest'oggi della partita fra la Croazia e il Canada, valida per la seconda giornata del gruppo F, ai Mondiali in Qatar. Il calcio d'inizio è alle ore 17 italiane.



Vlasic era stato costretto a uscire per un infortunio all'intervallo della gara d'esordio contro il Marocco ma, fortunatamente, il problema avuto non si è rivelato particolarmente grave e il trequartista del Torino è tornato a disposizione per la partita di questo pomeriggio.