Con il passare delle ore le possibilità che Stefano Okaka possa indossare la maglia del Torino nella seconda parte di questa stagione si stanno riducendo sempre di più. L'attaccante dell'Udinese potrebbe finire al Monaco e nelle preferenze è stato superato da Andrea Favilli del Genoa.



Prima di intervenire nel mercato in entrata, il presidente Urbano Cairo vuole prima sfoltire la rosa nel mercato in uscita: in pratica, prima di provare a portare alla corte di Walter Mazzarri vuole cedere Simone Zaza.