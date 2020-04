Giacomo Bonaventura non è l'unico calciatore di proprietà del Milan che è finito nel mirino del Torino, alla società granata piace infatti anche Tommaso Pobega, centrocampista classe 2000 attualmente in prestito in serie B al Pordenone.



Se per Bonaventura, che è in scadenza di contratto, il Torino dovrà trattare solamente con l'entourage del giocatore, per Pobega dovrà trovare l'accordo prima di tutto con la società rossonera.



Il direttore sportivo Massimo Bava è alla ricerca soprattutto di giovani da far crescere sotto la guida di Moreno Longo e Pobega è uno di quelli che potrebbe far parte del nuovo Torino.