Allenamento e partitella con la primavera per il Torino che è tornata al lavoro in vista della gara contro la Spal. Sessione di scarico per i calciatori reduci dalla sfida contro l'Inter e partita contro una selezione della Primavera per gli altri elementi a disposizione.



GLI INFORTUNATI - Ancora lavoro personalizzato per Baselli, post trauma distorsivo al ginocchio, mentre Parigini ha regolarmente lavorato con i compagni. Per quanto concerne il bollettino medico, la risonanza magnetica cui è stato sottoposto Ansaldi ha confermato le valutazioni dello staff sanitario granata subito dopo l’infortunio: trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento del compartimento mediale. Anche Belotti e Niang hanno lavorato soltanto in palestra