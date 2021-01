Il Torino corre sul mercato. La situazione di classifica obbliga i granata a operare in fretta per rinforzare l'organico e la priorità è stata individuata nell'attacco. Mentre proseguono i contatti con la Fiorentina per Kouame e con il Cagliari per Joao Pedro o Pavoletti, prende corpo una nuova idea: secondo Tuttosport, il Toro ha proposto al Sassuolo uno scambio tra Simone Zaza e Gregoire Defrel, con i neroverdi che hanno preso tempo per dare una risposta. E non solo: si registra la tentazione Franco Vazquez, in scadenza con il Siviglia e aperto a un ritorno in Italia, ma ma su di lui è forte l'interesse di Fenerbahce e Trabzonspor.