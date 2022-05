Josip Brekalo sta chiudendo in crescita la prima stagione in Italia con il Torino di cui è diventato il secondo marcatore stagionale. L'attaccante croato è però ancora in dubbio per il futuro perché entro fine mese il presidente Cairo dovrà prendere una decisione definitiva sull'esercitare, o meno, il diritto di riscatto da 10 milioni di euro concordato con il Wolfsburg.