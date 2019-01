Il mercato del Torino si è chiuso senza nessun acquisto da parte della società granata per rinforzare la squadra di Walter Mazzarri, mentre sul fronte uscite hanno lasciato il Piemonte tre giocatori: Lyanco, Soriano ed Edera. Ora che si è chiusa la sessione di mercato, la priorità in casa Torino è quella di blindare Vittorio Parigini.



L'attaccante nelle prossime settimane dovrebbe sottoscrivere il nuovo contratto con la società granata, anche perché l'attuale ha come scadenza quella del 30 giugno 2020 e sulle tracce del giocatore si sono già messe diverse squadre.