Karol Linetty è uno di quei giocatori che in estate sono arrivati al Torino su richiesta di Marco Giampaolo, che già lo aveva allenato alla Sampdoria. Sotto la guida del tecnico abruzzese il polacco era una sorta di intoccabile, sempre in campo nonostante una serie di prestazioni lontane dalla sufficienza.



Ora, con l'arrivo di Davide Nicola in panchina, il recupero di Daniele Baselli e l'acquisto di Rolando Mandragora, Linetty è sceso nelle gerarchie granata: lo si è visto anche sabato, nel match contro l'Atalanta, quando il numero 77 è rimasto in panchina per tutto l'incontro.