Ti aspetti una punta e invece come miglior marcatore delnel precampionato ti ritrovi un difensore. E non uno qualsiasi ma, l’uomo mercato per eccellenza della squadra granata, quello più corteggiato, colui che sarebbe dovuto partire per finanziare il mercato in entrata. Invece non solo l’olandese è il bomber estivo della squadra con due gol (le punte,sono invece rimaste a secco in tutte le amichevoli) ma ora gli scenari riguardanti il suo futuro potrebbero cambiare: unNon si può affermare con certezza che resterà, se infatti qualche club si dovesse presentare. Al momento, però, offere di tale entità non ne sono arrivate, ilsi è fermato a 30 e ha visto la propria offerta venire respinta.restano alla finestra ma alla fine, almeno per il momento, non hanno ancora avanzato proposte economiche in grado di far vacillare Cairo.Manca però poco meno di un mese alla fine del mercato: di tempo per strappare Schuurs al Torino, ce n’è ancora. Lo sa bene ancheche, proprio per questo motivo, ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un eventuale sostituto dell’olandese: il primo nome sulla lista del dt granata è quello digiocatore che era stato seguito anche un anno fa, quando ancora giocava nel Djurgarden, in quel caso il Torino non aveva però affondato il colpo ma aveva preferito orientarsi su Schuurs. Ora è proprio lo svedese il principale candidato all’eventuale sostituzione dell’ex Ajax.