Nikola Vlasic e Ruslan Malinovskyi insieme al Torino? Magari. Al momento alla squadra granata mancano ancora i due trequartisti titolari, il croato non è stato riscattato ed è tornato al West Ham e Aleksey Miranchuk ha fatto rientro all’Atalanta, ma la sensazione sempre più forte è che presto potrebbero esserci novità. Una doppia novità. E se davvero dovessero arrivare Vlasic e Malinovskyi, il Torino sarebbe riuscito a rinforzare il reparto rispetto allo scorso anno.



Miranchuk è certamente un giocatore di qualità ed è stato autore di una buona stagione ma Malinovskyi negli anni all’Atalanta ha dimostrato di avere qualcosa in più. Non è un caso se Gian Piero Gasperini ha spesso preferito l’ucraino al russo. Il fantasista ora in forza all’Olympique Marsiglia ha un sinistro davvero esplosivo e, aspetto tutt’altro che secondario, è un giocatore che sa anche battere bene i calci piazzati (è dai tempi di Ljajic che il Torino non segna su punizione).



Non è aperta c’è stata l’opportunità di arrivare a Malinovskyi, Vagnati si è subito fiondato e filtra ottimismo sul fatto che si possa arrivare alla fumata bianca. Ai tifosi non resta che sperare perché la coppia Vlasic-Malinovskyi potrebbe davvero permettere al Torino di fare il salto di qualità necessario per lottare per la qualificazione a una coppa europea.