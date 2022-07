Dopo aver definito gli acquisti di Valentino Lazaro e di Aleksej Miranchuk, il dt del Torino, Davide Vagnati, vuole chiudere la trattativa per il difensore centrale che dovrà prendere il posto in rosa di Gleison Bremer.



Da domani riprenderanno i contatti con l'Ajax per Perr Schuur e con l'entourange di Jason Denayer, ovvero i due principali candidati al ruolo di centrale di difesa nella prossima stagione.