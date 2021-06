Tra i giocatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione c'è anche Riccardo Orsolini. Convincere il Bologna a cedere l'attaccante non sarà semplice ma il dt Davide Vagnati è pronto a fare un tentativo.



Intanto, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Orsolini ha aperto all'addio alla squadra emiliana. ​"Sono sempre stato uno dei pochi a dire che a Bologna sto da dio, e lo dirò fino all’ultimo secondo in cui starò in questa città. Se poi la società, con la quale ho totale sintonia, ha intenzione di vendermi ne dovremo parlare. Pochi giorni fa ho visto il mio procuratore, Minieri: se ci saranno eventuali richieste, valuteremo insieme al club" ha dichiarato.