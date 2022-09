Ad assistere in Qatar alle varie partite dei Mondiali non ci saranno solamente i tifosi delle varie nazionali e gli appassionati di calcio, ma saranno presenti anche diversi addetti ai lavori.



Tra gli osservatori presenti sulle tribune dei vari stadi per le partite della Coppa del Mondo ci saranno anche quelli del Torino: la società granata è alla ricerca di giovani talenti da poter inserire nella squadra allenata da Ivan Juric nel corso della sessione invernale di calciomercato.