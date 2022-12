Il Torino insiste per Exequiel Palacios del Bayer Leverkusen. La richiesta del club tedesco per il cartellino del centrocampista è di 15 milioni. Secondo Tuttosport il denaro necessario per questa operazione di mercato può arrivare dalla cessione di Lukic. Se però il serbo dovesse partire in estate il suo prezzo scenderebbe visto che gli rimarrebbero solo 12 mesi di contratto con il Torino.