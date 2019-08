E' ormai giunta al termine la trattativa tra il Torino e il Cittadella per il portiere Alberto Paleari. L'estremo difensore è stato tra i protagonisti della partita fra la formazione veneta e il Benevento ma entro lunedì si trasferirà alla corte di Walter Mazzarri.



Paleari arriverà al Torino a titolo definitivo per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. In granata non sarà titolare ma sarà il vice di Salvatore Sirigu. Antonio Rosati, attualmente secondo portiere granata, diventerà invece il terzo nelle gerarchie di Mazzarri.