L'anticipo del sabato alle 15 della 12ª giornata di campionato è Torino-Parma. Per Simone Edera sarà un incontro dal sapore speciale, considerato prima di far ritorno nella formazione granata ha indossato la maglia degli emiliani dando il proprio contributo per la promozione dalla serie C alla serie B.



Ma il Parma potrebbe anche essere la squadra del futuro di Simone Edera: l'attaccante classe 1997 in questa stagione sta trovando poco spazio nel Torino, per questo motivo a gennaio potrebbe essere ceduto in prestito e sulle sue tracce ci sono il Frosinon e, appunto, il Parma.