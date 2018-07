Da giovedì 19 luglio prende il via la campagna abbonamenti del Torino. Nella prima fase, che durerà fino al 31 luglio, i vecchi abbonati potranno rinnovare le loro tessere a un prezzo scontato. Dalle ore 10 del 6 agosto prenderà invece il via la vendita libera per chi volesse sottoscrivere un nuovo abbonamento.



Questi i prezzi per gli abbonamenti per la stagione 2018/2019:

Curva Maratona: intero 240 euro (rinnovo 210 euro), ridotto Donna e Under 16 170 euro (rinnovo 140 euro).

Curva Primavera: intero 220 euro (rinnovo 190 euro), ridotto Donna e Under 16 150 euro (rinnovo 120 euro).

Distinti Granata: intero 370 euro (rinnovo 330 euro), ridotto Donna e Under 16 190 euro (rinnovo 160 euro).

Tribuna Granata: intero 410 euro (rinnovo 350 euro), ridotto Donna e Under 16 210 euro (rinnovo 170 euro).

Poltroncine Granata: intero 740 euro (rinnovo 690 euro), ridotto Donna e Under 16 410 euro (rinnovo 380 euro).

Tribuna Grande Torino: intero 2300 euro (rinnovo 2100 euro), ridotto Donna e Under 16 1250 euro (rinnovo 1150 euro).