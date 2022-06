Il Torino e Giulio Maggiore sono sempre più vicini. La società granata ha individuato nel centrocampista dello Spezia il sostituto perfetto per Tommaso Pobega, che è rientrato al Milan.



La trattativa tra le due società sta procedendo in maniera spedita e le parti non sono lentante da un accordo: l'impressione è che l'affare possa concludersi in tempi brevi e Maggiore possa trasferirsi al Torino a titolo definitivo.